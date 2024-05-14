На Октябрьском острове в Калининграде начали ремонтировать популярные среди туристов мосты

На Октябрьском острове в Калининграде начали приводить в порядок популярные среди туристов мосты. Об этом сообщается на странице МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт» «ВКонтакте» во вторник, 14 мая.

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«Ремонт касается трёх мостов на Октябрьском острове. Первый на очереди — Высокий. На объекте начали ремонт лестничных спусков — там меняется плитка, а также убираются граффити. Работы планируется закончить на следующей неделе. Следующие мосты, а также масштабы работы на них и конкретные виды ремонта согласовываются», — говорится в сообщении.

В сентябре 2023-го на двух мостах в Калининграде установили декоративную подсветку.