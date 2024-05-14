На курортах Кавказ.РФ в майские праздники отдохнули более 43 тыс. человек

Более 43 тысяч человек за майские праздники побывали в регионах Северного Кавказа на курортах, находящихся под управлением института развития Кавказ.РФ.

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«Более 43 тысяч человек выбрали курорты под управлением Кавказ.РФ для отдыха в период длинных майских выходных с 28 апреля по 12 мая. Рекордным днем по посещаемости стало 29 апреля — на курорты „Эльбрус“ и „Ведучи“ приехало почти 5 тысяч человек. Основная часть гостей (82%) предпочла туристические прогулки, в том числе с посещением канатных дорог, и пешие походы», — сообщили в пресс-службе компании.

В компании отметили, что на курорте «Эльбрус» выше 3 500 метров еще продолжается горнолыжный сезон, при этом на нижних отметках открылись для прогулок первые экотропы, соединяющие Поляну Азау с Поляной Чегет, Поляной нарзанов и горным селом Тегенекли. Также уже стартовал сезон восхождений на вершину Эльбруса — с начала мая уже продано свыше 1 тысячи альпинистских билетов. Этот период продлится до октября.

«Май для Эльбруса — уникальный месяц, в это время здесь можно встретить сразу всех: туристов-походников, райдеров и восходителей. В этом году на Эльбрусе снежная весна, на майские праздники выпало почти 30 см снега. Любители покататься продолжают сезон на трассах и в сноупарке, который открылся в конце апреля. На „Ведучи“ же разгар сезона экотроп. Скоро начнется цветение в горах, оно привлечет еще больше любителей активного отдыха», — прокомментировал замгендиректора Кавказ.РФ Рустам Тапаев.

На горнолыжном курорте в Чечне акцию для семей с детьми «Дети отдыхают бесплатно на «Ведучи» продлили до конца июня. При покупке взрослого ски-пасса юные туристы до 13 лет получают прогулочный билет и ряд активностей в подарок.