РЖД в майские праздники перевезли 5,6 млн пассажиров в дальнем следовании

РЖД перевезли с 27 апреля по 12 мая поездами дальнего следования 5,6 млн пассажиров, прирост составил 4,2% к аналогичному периоду 2023 года. Об этом компания сообщила в своем официальном Telegram-канале.

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"С 27 апреля по 12 мая поездами дальнего следования перевезено 5,6 млн пассажиров. Это на 4,2% больше, чем в 2023 году. Самыми популярными для поездок стали 27 апреля и 12 мая: в эти дни отправили 434 тыс. человек", - говорится в сообщении.

В РЖД отметили, что востребованными были поезда в сообщении с Черноморским побережьем и курортами Северного Кавказа. Всего в дни майских праздников по южным направлениям холдинг перевез свыше 632 тыс. пассажиров.

"Также традиционно популярным было направление Москва - Санкт-Петербург: между этими городами отправили свыше 509 тыс. человек, в том числе более 220 тыс. пассажиров поездами "Сапсан", - добавили в холдинге.

В период праздников пассажиропоток туристических поездов составил более 5 тыс. человек. Всего в это время курсировали 11 турпоездов, наибольшее количество пассажиров перевез поезд "Сочи" - более 2 тыс. человек, отметили в компании.