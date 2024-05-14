Авиакомпания «Ямал» разрешила пассажирам есть твердые продукты

Авиакомпания «Ямал» обновила список запрещенных к перевозке в ручной клади вещей. В него попали вилки и ложки, но недовольство пассажиров вызвал пункт, который был в списке не первый год: мясо, рыбу и другие продукты питания попросили сдать в багаж.

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Перелеты у «Ямала» долгие, больше 4 часов, а еда, которую подают на борту, подходит не всем. Молодые мамы переживают, что они не смогут покормить детей. Взрослым пассажирам ограничения тоже неудобны.

«Как понять “и другие продукты питания”? Какие именно? Я диабетик и всегда езжу со своей едой», – удивляется одна из подписчиц в соцсетях перевозчика.

После этого представитель авиакомпании объяснил, что еду брать с собой можно при соблюдении определенных требований:

«Перекус должен быть из продуктов твердой консистенции, без резких запахов для употребления во время перелета, в герметичной упаковке».

Переживают туристы и за гостинцы, которые они хотят захватить для друзей и знакомых. Из северных городов часто везут местную рыбу и мясо – в частности, оленину. Представители авиакомпании рекомендуют как следует их упаковать и сдать в багаж, но возникает новый вопрос.

«А кто проверит, есть в ручной клади продукты или нет? Досматривать ручную кладь имеют право только САБ, а им до продуктов дела нет», – спрашивает Дмитрий Савин.

Судя по опыту Татьяны Юрьевой, за соблюдением требований к перевозке еды следят не слишком строго.

«Сегодня летела “Ямалом”, в ручной клади были яйца, клубника, колбаса и т. д. Везла гостинцы, всё пропустили, ничего в багаж не заставили перекладывать», – поделилась девушка.

Подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома» обратили внимание, что ограничивать перевозку еды незаконно. Согласно Приказу минтранса России об утверждении авиационных правил перевозки багажа, пассажиров и грузов авиакомпания может ограничить только габариты ручной клади, но запрещать к провозу вещи, которые разрешены законом, не имеет права.