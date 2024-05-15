Калининградской области катастрофически не хватает гостиниц. В текущем году на ее территории планируется открыть ряд отелей, но они покроют лишь 3,3 % дефицита объектов туротдыха.

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В 2023 году область посетили свыше 2 млн туристов. Однако, по данным Росстата, в отелях проживали только 752,6 тыс. человек.

Таким образом, услугами отелей и санаториев в регионе пользовались порядка 35 % приезжих, остальные размещались там, где имели возможность.

В текущем году Калининградскую область ждет еще больший, чем в году прошедшем, наплыв туристов, что приведет к повышенному дефициту номерного фонда.

По данным исследования Hotel Advisors, Калининград занимает первое место в России по загруженности отелей.

На 1 апреля 2024 года в регионе работали 372 коллективных средства размещения с общим номерным фондом почти 9,3 тыс. номеров.

В 2026 году планируется построить круглогодичный туркомплекс и аквапарк «Водный мир» в поселке Ласкино близ областного центра.

Проектом также предусмотрено создание гостиничного комплекса на 306 номеров.

Ранее сообщалось, что новый нацпарк в Калининградской области может затруднить развитие туризма.