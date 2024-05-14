Новый поток образовательно-туристического проекта для студентов открылся в Москве

В Москве среди молодежи все больше набирает популярность работа в сфере туризма и гостеприимства. Интенсив «Твой старт в туризме» помогает участникам развиваться в выбранном направлении.

Первый поток интенсива продлится с 13 мая по 28 июня, там участники смогут познакомиться с профессионалами в этой отрасли, а также изучить темы, связанные с пиаром, экономикой, клиентоориентированностью и маркетингом. Основатели туристических проектов, инвесторы и бизнес-тренеры выступят в качестве спикеров.

Важно, что после успешного прохождения интенсива все участники получат электронный сертификат, который позволит им в дальнейшем посетить ярмарку вакансий в Москве, чтобы встретиться с ведущими работодателями.

Сегодня принять участие в интенсиве могут не только студенты столицы, но и жители других городов России, однако возраст должен быть от 18 до 35 лет, передает официальный сайт мэра Москвы.

С 28 марта на отраслевом портале «Russpass. Бизнес» открылся прием заявок на интенсив «Твой старт в туризме». Занятия пройдут в два потока — второй продлится с 7 октября по 15 ноября.

Также сейчас открыт прием заявок на онлайн-конкурс туристических маршрутов «Покажи Москву!», итоги состязания станут известны в конце июля, а победители получат призы от партнеров.