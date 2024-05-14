В Алтайском крае стартует промышленный туризм

Развитие промышленного туризма в крае планируется начать именно с них. Об этом сообщила Наталья Епихина, руководитель программы.

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По ее словам, запуск экскурсий планируется в июле. В данный момент готовится онлайн-конструктор для записи на них.

Курирует данное направление Союз промышленников Алтайского края, туда же, кстати, уже могут направлять заявки все желающие.

Это могут быть и группы школьников, и студенты, и представители бизнес-сообщества – до 20 человек на одну экскурсию.

Однако надо быть готовым к тому, что руководство заводов (в связи с их особым режимом работы) может запросить от экскурсантов документы, удостоверяющие личность.

В обозримом будущем планируется создать стратегию развития промтуризма, сообщила Наталья Епихина.

На сегодняшний день в программе «Открытая промышленность» задействовано порядка 40 регионов.

Алтайский край подал заявку на участие прошлой осенью – ему выделена квота на три предприятия, где сейчас разрабатываются маршруты, ориентированные на разные типы людей.

В первую очередь программа преследует цель – профориентация для школьников и студентов, пишет «Толк».

Ранее десятки тысяч туристов стали участниками грандиозного алтайского фестиваля.