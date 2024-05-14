В Крыму на майских праздниках побывали более 266 тыс. туристов

Поток туристов на майских праздниках в Крыму вырос на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и превысил 266 тыс. человек, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

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"В майские праздники Республику Крым посетили 266,7 тыс. туристов. Это на 12% больше, чем в аналогичный период прошлого года. 72% отдыхающих прибыли по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 25% - по железной дороге, 3% - через исторические регионы России по сухопутному маршруту. С начала года турпоток в наш регион превысил 800 тыс. человек", - написал Аксенов в Telegram-канале.

Средняя загрузка в средствах размещения превысила 50%, крупные курортные комплексы с развитой инфраструктурой были загружены до 100%. Как отметил Аксенов, спрос на летний отдых также вырос - период активного бронирования достигает 120 суток, а объемы в сравнении с 2023 годом увеличились на 50%. Туристы активно бронируют отели с хорошо развитой курортной инфраструктурой, подходящие для семейного отдыха, санатории с широким спектром лечебных программ.