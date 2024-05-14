В Приморском крае туристов больше всего интересует его столица

По словам Арсения Крепского, руководителя краевого агентства по туризму, Владивосток привлекает приезжих, в первую очередь, своей природой и достопримечательностями – островом Русский, мысом Тобизина, Ботаническим садом.

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Не последнюю роль в выборе турмаршрута играют неповторимая владивостокская гастрономия и его многочисленные рестораны.

«Для соседей из Китая - это европейский город в Азии, а для жителей центральной части России Владивосток – дальний город нашей страны, приключение и романтика», - пояснила Екатерина Сиволовская, заместитель главы городской администрации.

По ее словам, 80 % российских туристов, посещающих Приморье, выбирают в первую очередь краевую столицу. Что касается иностранцев, то они в город заезжают практически все.

Помимо Владивостока в рейтинг Яндекса в числе самых идеальных направлений для путешествий в начале лета (до массового наплыва туристов) в топ-5 вошли также Дербент, Чита, Элиста и Горно-Алтайск.

Ранее сообщалось, что Приморский край все больше привлекает китайских туристов.