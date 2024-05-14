На традиционную «Майскую прогулку» в Екатеринбурге пустят не всех желающих

Уже в это воскресенье, 19 мая, в Екатеринбурге пройдет традиционная «Майская прогулка», но попасть на нее смогут не все любители спорта. На старте участников встретят металлические рамки и персонал досмотра. По мнению региональных властей и организаторов, такие меры позволят усилить безопасность на мероприятии.

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В этом году «Майская прогулка» состоится уже в 40-й раз. Маршруты будут проходить как по лесопаркам, так и по городским местностям. На участие в мероприятии уже зарегистрировалось свыше 4000 человек, но и это еще не предел. Организаторы планируют увидеть более 10 000 любителей спорта.

В связи с обилием участников региональными властями и организаторами прогулки было принято решение усилить меры безопасности и установить на старте рамки досмотра. Однако подобные меры могут привести к длинным очередям и скоплению людей, поэтому профессор УрФУ, основатель «Майской прогулки» Виктор Гроховский заявил о том, что гости мероприятия смогут получить карты участников в субботу.

На прогулке будут дежурить не только сотрудники досмотровых пунктов, но и несколько карет скорой помощи и пожарный с оборудованием. На старте разместят специальную палатку, где участники мероприятия смогут обработать свою одежду средствами от клещей.

Отметим, что всего спортсменам будет предоставлено пять маршрутов, среди которых есть один новый: он будет проходить через район Новокольцовский. Стартует и финиширует прогулка у главного корпуса УрФУ.

«Самый серьезный маршрут – 50 км: ЦПКиО имени Маяковского, парк Лесоводов России в сторону Новокольцовского. Далее Компрессорный завод, Санаторный лесопарк, бывший Сарапульский кордон, Желановские разрезы, Торфяные разрезы, Шарташское озеро», – рассказал Виктор Гроховский.

Все маршруты, которые будут проходить через леса и парки, обработаны от клещей, но участников предупредили о соблюдении правил личной безопасности.

Ранее стало известно, что в главную музыкальную ночь на Урале, фестиваль «Ночь музыки», в Екатеринбурге также усилят меры безопасности. В центре города будет дежурить полиция и Росгвардия. Из-за наплыва желающий послушать песни известных артистов организаторам пришлось перенести рэп-площадку в «ТелеКлуб». Туда, стоит отметить, приедут исполнители хита «Мальчик на девятке».