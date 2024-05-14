Туриста час не пускали в Россию из-за подозрений на опечатку в паспорте

Туриста, прилетевшего международным рейсом во Внуково, целый час держали на границе из-за подозрений, что его загранпаспорт может быть признан недействительным согласно новому закону, касающемуся опечаток в документах. О произошедшем случае мужчина сообщил в редакцию TourDom.ru:

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«Пограничник увидел в загранпаспорте мое отчество “Федорович”. Стал требовать российский, чтобы проверить, есть ли там буква Ё. У меня документов при себе не оказалось. Не пропускали целый час, запрашивали данные, выясняя, как же у меня на самом деле написано в российском паспорте».

Наконец, работник пограничной службы получил ответ на свой запрос. В удостоверении личности тоже оказалась буква Е. Только после этого ему поставили заветную печать о прохождении через границу. За время ожидания его предупредили, что в случае несовпадения букв в двух документах загранпаспорт будет изъят.

«Загран в итоге не потерял – только время. И самое главное – улетал-то 5 дней назад без проблем, выпустили. А тут возвращаешься – и такое! Советую всем проверить написание букв Е и Ё и взять внутренний паспорт. Если бы была пересадка, то можно было из-за этого опоздать на следующий рейс», – советует мужчина другим туристам.

Подобные случаи на границе стали частыми после вступления в силу нового закона от 11 декабря 2023-го, в котором прописаны признаки непригодности загранпаспорта. В их числе ошибки и опечатки в персональных данных владельца. Правда, в случаях, которые стали публичными ранее, проблемы у туристов возникали при выезде из РФ. Из-за неправильного написания имени, фамилии, места рождения у отдыхающих уже не раз срывался отдых за рубежом.