Стало известно, за счет чего в Кабардино-Балкарии планируется увеличить турпоток
Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.
Уточняется, что в прошедшем году была начата масштабная модернизация «Эльбруса»: расширилась зона катания, большое внимание было уделено благоустройству центральной площади Азау, решению проблемы с парковкой и повышению качества сервисов.
До 2025 года на «Эльбрусе» планируется увеличить в два раза турпоток (до 1 млн туристов в год), а протяженность горнолыжных трасс курорта довести до 35 км.
Помимо этого, необходимо построить шесть новых канатных дорог, создать более пяти тысяч дополнительных мест размещения.
Ранее МЧС сообщило о спасении двух москвичей на горе Эльбрус.