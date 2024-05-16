«Россия» запустит прямые рейсы между Южно-Сахалинском и Владивостоком

Авиакомпании "Россия" запустит рейсы между Южно-Сахалинском и Владивостоком с 21 мая. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Сахалинского международного аэропорта им. А. П. Чехова.

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"Аэровокзал Южно-Сахалинска начнет обслуживать рейсы авиакомпании "Россия" во Владивосток с 21 мая", - рассказали в аэропорту.

По информации пресс-службы авиаузла, на начальном этапе, с 21 мая по 30 июня, рейсы будут выполняться четыре раза в неделю - по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям. С 2 июля рейсы станут ежедневными.

В настоящее время рейсы между Южно-Сахалинском и Владивостоком выполняют авиакомпании "Аврора" и S7.