Корейцы готовы платить миллиарды за возможность посещать Владивосток

Перевозчик JS Shipping намерен взять кредит и вернуть маршрут, собщает ИА DEITA.RU.

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Деятельность компании, которая обслуживает автомобильные паромы между Сокчо и Владивостоком, приостановлена. Маршрут не работает с февраля, офис закрыт.

На информацию о компании обратили внимание в представительстве МИД России во Владивостоке. Они ссылаются на сеульское издание KBS.

Как сообщает корейское издание KBS, компания не работает по причине накопившейся задолженности на эксплуатационные расходы, заработную плату, топливо в размере 3,6 млрд вон. Это примерно 240 млн рублей. Однако от амбиций фирма не отказывается.

«Судоходная компания объявила, что планирует решить проблему при помощи кредита в 15 миллиардов вон и снова начать эксплуатацию маршрута с конца июля. Но ситуация остается непростой» - пишет издание.

Между тем, главный конкурент компании расширяет свое присутствие на рынке. Как ранее сообщало ИА DEITA.RU, регулярные рейсы, включающие японский порт Сакаиминато, паром Eastern Dream корейской копании Doowon shipping начнёт выполнять с июля этого года.