Пермяки устроили ажиотаж вокруг туров в Калининград из-за travel-блогеров

В 2024 году среди жителей Перми вырос спрос на отдых в Калининграде. Одной из причин стали trevel-блогеры. Многие путешественники решили побывать в тех же местах, что и медиаперсоны, рассказала URA.RU директор пермского туристического агентства «А-Тур» Алина Балыбердина.

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«В 2024 году взлетел спрос на туры и авиабилеты в Калининград. Причин этому несколько. Во-первых, travel-блогеры сделали хороший пиар местным локациям. Во-вторых, лето и весна — это время высокого спроса, когда авиабилеты и места в отелях быстро заканчиваются», — рассказала Алина Балыбердина корреспонденту агентства.

К причинам повышенного интереса турагент добавила отмену рейсов авиакомпании «Икар» из Перми в Калининград. С мая 2024 года улететь на побережье Балтийского моря можно только на рейсах авиакомпании Nordwind. При этом билеты заканчиваются очень быстро, а бронировать их приходится за 1,5 месяца до вылета, отметила турагент.

Собеседница агентства уточнила, что дефицит образовался не только на места в самолетах, но и на номера в гостиницах. В отели с хорошими отзывами до августа уже не попасть. На июль и июнь путешественникам доступны отели с более низкими оценками или апартаменты, которые не всегда находятся в пешей доступности от достопримечательностей.