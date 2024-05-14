В Хабаровском крае турпоток в майские праздники превысил 26 тыс. человек

Показатели турпотока во время майских праздников в Хабаровском крае превысили прошлогодние более чем на 29%, в регионе побывали 26,5 тыс. человек. Об этом сообщила ТАСС министр туризма края Екатерина Пунтус.

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"В период майских праздников туристский поток края с учетом экскурсантов составил 26,5 тыс. человек. Прирост к 2023 году - 29,2%. Показатели туристического потока сформированы в период с 29 апреля и по 12 мая включительно", - сказала Пунтус.

Она отметила, что большой популярностью у жителей и гостей региона во время продолжительных выходных пользовались выезды в глэмпинги, а также на территории турбаз и загородных комплексов. Загрузка составляла 100%. Отдых в комфортных условиях в тайге или на берегах рек вдали от городов становится все более востребованным. Ранее в министерстве туризма края агентству сообщали, что в регионе действует 13 глэмпингов и появится еще 3 новых.

Помимо глэмпингов и турбаз, желающим предлагалось посетить единственную на Дальнем Востоке экоферму, где выращивают гастрономический сорт улиток, пасеку в селе Кругликово, национальное нанайское село Сикачи-Алян, рядом с которым находятся древние петроглифы.

В День Победы во всех районах края проходили праздничные акции и концерты, самые масштабные и зрелищные состоялись в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.

Еще одним важным событием майских выходных стал фестиваль-ярмарка "Амурфест. Весна", где свою продукцию и изделия представили мастера декоративно-прикладного искусства, местные предприниматели и рестораторы. Также во время фестиваля прошли интерактивные, образовательные и спортивные программы, мастер-классы, состоялись концерты, которые объединили почти 200 артистов. Свои номера показали творческие коллективы из разных городов и поселений Хабаровского края. Среди них рок-группа из Комсомольска-на-Амуре, вокальный ансамбль из Советской Гавани, образцовый ансамбль национального танца из Ульчского района, хореографический ансамбль из Хабаровского района и другие. Ярмарку, по информации регионального правительства, посетили более 10 тыс. человек.

О маршрутах по Амуру

В минувшие выходные состоялся запуск прогулочного маршрута по Амуру с посещением музея истории Амурского моста.

"Речные экскурсионные прогулки выполняются по выходным, такие непродолжительные путешествия популярны у семей с детьми, дружеских компаний, школьных групп. По данным туроператора, места до конца мая практически раскуплены", - сообщила министр туризма.

7 мая открылась международная речная навигация между Хабаровском и китайским городом Фуюань, ближайшим к региональной столице. Путь по этому маршруту занимает всего один или три часа в зависимости от типа судна. На линии работает китайский теплоход вместимостью 99 человек.

"Рейсы пользуются спросом как у российских, так и у китайских туристов", - отметила Пунтус.

Жителям региона предлагают путевки в Фуюань продолжительностью три дня и две ночи. Для китайцев сформированы предложения с посещением достопримечательностей в Хабаровске и с выездами на природу.