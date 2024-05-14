В Магаданской области обустроят почти 40 км туристических троп

Рабочая группа и волонтеры обустроят около 38 км туристических троп в Магаданской области в 2024 году. Их очистят от мусора, промаркируют маршруты и приведут в порядок, сообщили ТАСС в региональном министерстве культуры и туризма.

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"В 2024 году будет продолжена работа по обустройству туристических троп. Рабочая группа и волонтеры туризма промаркируют турмаршруты, расчистят их от бытового мусора и сухостоя", - рассказали в ведомстве.

Специалисты добавили, что всего будет обустроено 38 км троп. В первую очередь это "Тропа здоровья" в Ольском округе на Нюклинской косе. Ее протяженность составляет 12 км. Это кольцевой маршрут, который идет по берегу Охотского моря мимо памятника на месте высадки Первой Колымской экспедиции.

В поселке Синегорье Ягоднинского округа приведут в порядок тропу "Спящий рыцарь" длиной 16 км. Там проходит однодневный маршрут с подъемом на гору Спящий рыцарь, откуда открывается вид на поселок Синегорье и Колымскую ГЭС.

Также специалисты обустроят маршрут на пик Комендант в Ольском округе. Протяженность тропы - 10 км. Рекомендуемый период посещения - зима.