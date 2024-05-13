«‎Аэрофлот» запустит рейсы из Москвы в Элисту в июне

Авиакомпания "Аэрофлот" с 16 июня запустит регулярные рейсы из Москвы в Элисту. Об этом сообщили на сайте авиаперевозчика.

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"В летнем сезонном расписании авиакомпания будет выполнять три рейса в неделю: по понедельникам, четвергам и воскресеньям", – сказано в сообщении.

Сейчас, как сообщил авиаперевозчик, на сайте открыта продажа билетов. При этом возобновление маршрута Москва – Элиста – Москва произойдет впервые с 90-х годов.

В авиакомпании предположили, что такое решение поможет улучшить транспортную доступность региона, а также развить туризм и предпринимательство.

Ранее Росавиация сообщила, что первый рейс из аэропорта Элисты в подмосковный Жуковский выполнит авиакомпания Red Wings 28 мая. Руководитель ведомства Дмитрий Ядров подчеркнул, что воздушная гавань в регионе станет первой, которая возобновила работу после введения временных ограничений в связи с соображениями безопасности.

При этом в сентябре прошлого года в аэропорту провели капремонт пассажирского терминала площадью 2 130 квадратных метров. Теперь там установили новое оборудование и обновили навигацию. На время закрытия аэропорта Минтранс выделил Элисте в качестве меры поддержки в виде субсидий 134,6 миллиона рублей.

Росавиация ввела режим ограничения полетов на юге и в центральной части России 24 февраля 2022 года. Авиакомпаниям было рекомендовано организовывать полеты через Москву, Волгоград, Сочи, Минеральные Воды и Ставрополь.