Гостиницам Сочи предрекли набор сотрудников-африканцев

Один из тг-каналов, посвященных Сочи, разместил пост, в котором утверждается: «Жесткая нехватка персонала на Черноморском побережье вынудила отельеров перейти к нестандартным мерам. Владельцы объектов размещения решили закрывать дыры в бизнесе гражданами африканских и азиатских стран. Эти меры позволят покрыть нехватку до 30%».

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Публикация предваряется ни к чему не обязывающей фразой «стало известно» и вызвала недоумение у представителей индустрии гостеприимства курорта. «В городе немало молодежи, обучающихся у нас студентов из Африки. Некоторые неофициально подрабатывают на пляжах, выступают с музыкальными номерами на набережной и т. д., но мне неизвестно, чтобы кто-то трудоустраивался в отели», – рассказал собственник одной из гостиниц. Он не без юмора добавил: на местных туристических форумах порой высказываются и более экзотические идеи решения кадровой проблемы, чем найм граждан дальнего зарубежья. Например, брать на поруки осужденных на условные сроки, обучать и «выращивать» из них линейный персонал для гостиниц.

При этом специалисты подтверждают: на старте летнего сезона отельеры ощущают острый дефицит работников и искать выход необходимо. «Один из крупнейших санаториев Сочи уже месяца полтора-два размещает на местных телеканалах рекламный ролик – нужны горничные, бармены, сантехники. Вакансий больше, чем соискателей», – говорит отельер. Рядовые сотрудники могут в зависимости от загрузки рассчитывать на 35–60 тыс. руб. в месяц. Зарплатные предложения выросли на 10–12% по сравнению с прошлым летом, но такого увеличения недостаточно, чтобы заинтересовать необходимое количество кандидатов и укомплектовать штат.

«Сочи – дорогой для проживания город, нельзя сбрасывать со счетов и инфляцию. Сотрудники ожидают более высоких доходов», – говорит председатель экспертного совета Ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов.

Между тем гостиницы ограничены в возможности повышать зарплаты. Выплаты стараются привязывать к результатам работы – например, в виде премий за дополнительную нагрузку.

Дмитрий Богданов полагает, что сочинским предпринимателям необходимо объединять усилия для совместного решения кадровой проблемы:

«Практика показывает, что размещать объявления о найме персонала, организовывать обучение эффективнее и дешевле сразу на несколько объектов». Как считает специалист, сочинским гостиницам нужно активнее переходить на круглогодичный режим работы: «Закрываясь по окончании лета, чтобы возобновить прием гостей весной, вы обречены ежегодно нанимать неквалифицированных сотрудников. От этого неизбежно страдает сервис и, как следствие, – сокращаются доходы».

Даже небольшой гостинице, которая не может позволить себе необходимую для зимнего отдыха инфраструктуру, ничто не мешает договориться с крупными отелями или санаториями, чтобы гости могли посещать их процедуры, spa-центры и т. д.

«Как правило, работа зимой считается успешной, если удалось хотя бы не уйти в минус, однако при этом больше шансов, что по итогам года финансовый результат окажется положительным – убытки с лихвой окупятся за счет более качественного сервиса, который обеспечит, в том числе, хорошо подготовленный постоянный персонал, а не сотрудники-временщики, нанятые на лето», – уверен Дмитрий Богданов.

Он обращает внимание еще на одну проблему, решить которую возможно только при поддержке местных и федеральных властей, – острую нехватку в Сочи служебного жилья. Отельерам необходимы субсидии и зеленый свет на выделение земельных участков под строительство общежитий для сотрудников. Значительная часть работников сферы гостеприимства – иногородние, а снимать квартиры на курорте год от года становится дороже, что еще больше усложняет и без того острую проблему найма персонала.