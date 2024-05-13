«Россия» запустит ежедневные рейсы из Москвы в Мурманск

Авиакомпания «Россия» объявила о ежедневных рейсах между Москвой и Мурманском с 7 июня 2024 года. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

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«Россия» открывает свою летнюю полетную программу, предлагая рейсы из Москвы в Мурманск. Рейсы будут осуществляться ежедневно, начиная с 7 июня.

Отмечается, что перелеты будут осуществляться на российских самолетах Superjet 100 в двухклассной компоновке с общей вместимостью в 87 пассажиров.

Как ранее сообщали «Известия», пассажиропоток российских авиакомпаний в апреле увеличился на 8,3% по сравнению с аналогичным месяцем 2023 года, достигнув 8,2 млн человек. При этом 6,2 млн человек были перевезены на внутренних рейсах по России (увеличение на 3,1%), в то время как на международных рейсах их количество составило 2 млн (на 28,3%).

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