Туристы не готовы лететь на Алтай из-за цен на билеты

Приглашение министра туризма Республики Алтай посетить регион ради цветения маральника туристы встретили без энтузиазма – цены на билеты в регион их не радуют. Особенно в разгар сезона – раунд трип в июле и августе в Горно-Алтайск из Москвы с багажом предлагают в среднем за 55 тыс. Такой ценник у S7. У «Аэрофлота» можно найти предложения и в диапазоне 65–70 тыс. Чуть лучше ситуация в июне – от 47 тыс. Но и вышеназванные 70 тыс. в этом месяце также встречаются.

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При попытке лететь со стыковкой в Новосибирске или Красноярске можно скостить ценник до 45 тыс. Но пересадки придется делать на свой страх и риск, так как единый билет предлагает только S7. Но перелет через Толмачево практически равен прямому.

Из Петербурга путешествие на Алтай также обойдется дорого – в районе 56 тыс. Напрямую летает только Nordwind дважды в неделю. Стыковочные варианты позволяют сэкономить 5–6 тыс.

Куда приятнее ценники для уральцев. Раунд трип с багажом из Кольцово можно найти за 19 тыс. от Red Wings. Из Казани можно отправиться в Горно-Алтайск за 33 тыс. на борту Nordwind. Однако эти ценники приятны только для местных. Попытки спланировать поездку через эти хабы все равно приводят к ценникам не менее 45 тыс.

«Мы в прошлом году летели туда через Казань, обратно через Новосиб. Было дешевле порядком, ещё и в Казани погулять успели», – пишут подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома».

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«На Алтае красота, но билеты очень дорогие», – сетуют туристы.

Ранее TourDom.ru писал, что туристов предупредили о недобросовестных турфирмах на Алтае.