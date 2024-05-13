Власти Забайкалья хотят связать регион с Татарстаном прямым авиарейсом

Власти региона намерены запустить прямой авиарейс, соединяющий Читу и Казань. Об этом сообщается на официальном портале края со ссылкой на вице-премьера правительства Забайкалья Алексея Гончарова.

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В настоящее время ведутся переговоры с одной из авиакомпаний о запуске нового маршрута, а также проводится экономический расчет по открытию этого направления.

Ранее сообщалось, что прямые рейсы из Читы в Сочи и Санкт-Петербург откроют с мая 2024 года. Помимо этого, Екатеринбург вошёл в топ-5 популярных направлений читинского аэропорта.