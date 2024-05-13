Санкт-Петербург и Москва вошли в топ-10 направлений по числу бронирований на июнь

В десятку популярных направлений у россиян по числу бронирований на июнь 2024 года вошли Санкт-Петербург (средняя цена забронированной ночи составляет 5 800 рублей), Москва (5 300 рублей), Сочи (5 200 рублей), Калининград (4 700 рублей), Казань (6 200 рублей), Анапа (4 150 рублей), Геленджик (5 000 рублей), Зеленоградск (6 500 рублей), Нижний Новгород (5 500 рублей), Махачкала (4 250 рублей). Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу одного из сервисов онлайн-бронирования отелей и апартаментов.

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По данным сервиса, россияне забронировали на 10% больше отелей по стране на июнь этого года, чем в аналогичный период прошлого года. Средняя стоимость забронированной ночи на начало лета по РФ составляет 5 200 рублей, что на 18% выше, чем в 2023 году.

Также направления по стране занимают до 86% от всех бронирований, в прошлом году – 90%. По некоторым направлениям спрос граждан на июнь этого года выше, чем год назад.

В сервисе подчеркнули, что число бронирований отелей в Екатеринбурге выросло на 39%, в Москве – на 32%, в Волгограде – на 27%. Высокие темпы роста количества бронирований замечены и на курортных направлениях: в Сочи – на 25%, в Геленджике – на 24%, в Кисловодске – на 23%.

По данным одного из финансовых маркетплейсов, большинство опрошенных россиян (70%) готовы потратить на отпуск до 50 тысяч рублей на одного человека в текущем году.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) России Алексан Мкртчян назвал Крым самым доступным направлением для отдыха на Черноморском побережье в 2024 году. Разница в стоимости с Сочи достигает порядка 40%. Он уточнил, что Сочи все еще остается самым дорогим отечественным курортом.