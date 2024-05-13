В Петербурге введут штрафы за нарушение закона о курортном сборе

Штрафы за нарушения закона о курортном сборе планируют ввести в Санкт-Петербурге. Соответствующий законопроект о внесении изменений в городской Кодекс об административных правонарушениях поддержала комиссия по вопросам правопорядка и законности петербургского парламента.

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"Авторы законопроекта предлагают ввести штрафы для гостиниц - за несоблюдение сроков исчисления, взимания и перечисления курортного сбора, предоставления сведений в реестр, за нарушения порядка учета плательщиков сбора. Их величина в зависимости от нарушения - от трех до ста тысяч рублей. Турист, не оплативший курортный сбор, заплатит штраф от пятисот до двух тысяч рублей", - говорится в сообщении пресс-службы заксобрания.

В обсуждении документа приняли участие парламентарии и представители городского Комитета по развитию туризма.

С 1 октября 2023 года в городе начала действовать нулевая ставка курортного сбора. Фактически его взимание началось с 1 апреля. По данным предварительных подсчетов, приведенным председателем комитета по развитию туризма Сергеем Корнеевым, за месяц собрано около 20 млн рублей. В настоящее время продолжается формирование реестра объектов размещения - в нем уже порядка тысячи объектов.

"Проект изменений в КОАП подготовлен на основе опыта регионов, в которых курортный сбор действует уже не один год", - приводится в сообщении комментарий Корнеева.

Глава комитета акцентировал внимание на том, что от уплаты курортного сбора освобождены туристы, входящие в 21 льготную категорию, - это примерно от 30 до 50% гостей города. При этом, как отмечается, список льготников может быть расширен. Председатель парламентской комиссии Константин Чебыкин попросил Корнеева проработать вопрос освобождения от уплаты сбора граждан, которые навещают своих родственников - участников специальной военной операции, проходящих лечение в Санкт-Петербурге. Им предоставляется проживание в гостиницах Минобороны на льготных условиях, но курортный сбор они должны оплачивать.

Средства курортного сбора в этом году будут направлены на реконструкцию Московских триумфальных ворот и на благоустройство пляжей "Дюны" и "Ласковый" в Курортном районе. Такое решение ранее принял Общественный совет по курортному сбору.