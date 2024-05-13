Суд поймал «ИрАэро» на навязывании платных услуг
Суд запретил компании «ИрАэро» навязывать потребителям платные услуги, сообщает Роспотребнадзор. При покупке авиабилета на сайте перевозчика автоматически проставлялось согласие на заключение договора добровольного страхования. Это является прямым нарушением Закона РФ о защите прав потребителей, который запрещает при продаже одной услуги автоматически подключать вторую.
Впервые эту проблему заметили в 2022 году. После проверки «ИрАэро» убрали обязательную страховку. В 2023 году она появилась снова. Кроме нее авиакомпания добавила обязательный выбор места в самолете. Система по умолчанию предлагала платное кресло.
Тогда Роспотребнадзор снова сообщил в авиакомпанию о нарушениях, но ее представители ответили, что покупатели могут отказаться от этих услуг. Из-за систематических нарушений на перевозчика подали в суд. Представители закона, несмотря на возможность отключения страховки и выбор бесплатного места, признали компанию виновной. Теперь «ИрАэро» должны сообщить об этом потребителям, в том числе через СМИ.
На сайте Роспотребнадзора сообщают, что во время судебного разбирательства перевозчик убрал предустановленное согласие на страховку и выбор платного места, но TourDom.ru выяснил, что сейчас их вернули. Корреспондент портала сегодня попытался приобрести авиабилеты. Во время их оформления система автоматически выбрала платное место и добавила страхование. Таким образом, невнимательные туристы все равно остаются в зоне риска – если они не заметят, что к цене билета добавили дополнительные услуги и не отключат их вручную, то до сих пор могут переплатить.
Недавно TourDom.ru сообщил, что «ИрАэро» остановили полеты на Филиппины и во Вьетнам.