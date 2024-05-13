Туристам в Сочи придется подождать, пока море очистится после ливней

Вчерашние ливни в Сочи сменились кратковременными дождями, курорт возвращается к привычному ритму жизни. О последствиях непогоды и текущей ситуации в городе порталу TourDom.ru рассказала руководитель сочинской принимающей компании «Аэлита» Александра Сердюченко.

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По ее словам, наиболее сильно были затоплены некоторые улицы в низинных жилых районах Адлера. Сейчас вода уже практически ушла. К счастью, ливень в этот раз не сопровождался шквалистым ветром, поэтому повреждений инфраструктуры, поваленных деревьев и т. д. не было. Отели курорта не пострадали, как и оборудование на городских пляжах.

Селевыми потоками из горных рек в море нанесло много мусора, песка, ила и глины. Отдыхающим придется подождать 3–4 дня, пока вода очистится и вновь станет прозрачной. Впрочем, купанию еще не способствует довольно прохладная погода. Температура воздуха на курорте сегодня днем не превышает 18 °C. Официальное открытие купального сезона – 1 июня.

По прогнозу в ближайшие дни ожидаются кратковременные дожди, солнечно должно стать только через неделю, к 21 мая.

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