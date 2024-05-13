Казань планирует принимать по 5 млн туристов к 2030 году

Казань планирует увеличить туристический поток к 2030 году до 5 миллионов человек в год, сообщает мэр города Ильсур Метшин.

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В рамках подготовки к туристическому буму в текущем году будет проведен ремонт туалетных модулей в общественных пространствах и парках Казани. В частности, ремонтные работы будут проведены в следующих локациях:

В Лядском сяду;

В сквере имени Аксенова;в парке у театра кукол "Экият";

В Ленинском саду;

У центра семьи "Казан".

До 1 июня планируется завершить ремонт туалетов в следующих парках города:

Парк "Крылья Советов";

Парк Победы;

Сосновая роща;

Парк имени Тинчурина;

Парк у ДК Саид-Галеева;

Черное озеро;

Набережная озера Кабан.

Также, на сегодняшний день более 80% парков города обеспечены туалетами, о чем рассказала директор МБУ "Дирекция парков и скверов Казани" Айгуль Латыпова. Кроме того, по ее словам, многие парки и пляжи Казани планируют оснастить объектами, изготовленными из вторсырья.

На совещании исполкома Казани также сообщили, что Казань вошла в десятку самых бронируемых направлений России на майские праздники, а средняя загрузка отелей, хостелов и гостиниц города составила 83%.

— В Казани туристов привлекают культурные достопримечательности: популярностью пользовались музей-заповедник "Казанский Кремль" — его посетило на 27% больше туристов, чем в прошлом году. Исключением не стали городские музеи-панорамы — их посещаемость выросла в 2,5 раза. Также более 1,5 тысячи человек посетили музей чак-чака, — глава комитета Комитета по развитию туризма Дарья Санникова.

За 2023 год туристический поток в Татарстане превысил 4 миллиона человек, о чем "Реальному времени" рассказал председатель Госкомитета по туризму Сергей Иванов. При этом он отметил, что к 2035 году туристическая планка Татарстана планируется в 10 млн человек.