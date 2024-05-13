Представители заполярного турбизнеса получат поддержку государства

Приём документов стартовал 13 мая. Предприниматели могут получить финансирование на развитие инфраструктуры национальных туристических маршрутов, создание кемпингов, приобретение туристского оборудования.

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Суммы ассигнований варьируются от трех до семи миллионов рублей. Уточняется, что софинансирование должно составить не менее половины запрашиваемой суммы.

Прием документов продлится до 12 июня на Портале предоставления мер финансовой государственной поддержки, сообщает комитет по туризму Мурманской области.

Ранее сообщалось, что в туриндустрию Алтайского края в текущем году будет вложено свыше 78 млн рублей.