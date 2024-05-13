«Два шефа - одна кухня»: Mriya Resort & SPA представляет седьмой гастрономический ужин в ресторане Salt & Pepper

Крым, 17 мая 2024 года - Mriya Resort & SPA готовится к запуску седьмого гастрономического ужина в рамках проекта «Два шефа - одна кухня» в ресторане Salt & Pepper.

© Mriya Resort & SPA

17 мая в ресторане Salt & Pepper, расположенном на территории Mriya Resort & SPA, состоится седьмой ужин в рамках главного кулинарного проекта страны “Два шефа - одна кухня”. В этот вечер Salt & Pepper со своей изысканной атмосферой и неповторимым видом на Черное море станет идеальным местом встречи двух талантливых шеф-поваров: Евгения Козырева, шеф-повара Mriya Resort & SPA, и Олега Колисниченко, шеф-повара ресторана La Fabbrica.

Этот ужин обещает быть настоящим кулинарным праздником, где гости будут наслаждаться эксклюзивным меню, разработанным специально для этого вечера. Семь изысканных блюд, каждое из которых - произведение искусства, начиная от крудо из горбыля с копчеными томатами и заканчивая мороженым из сельдерея и цитруса с ягодами и белым шоколадом, удивят и порадуют даже самых привередливых гурманов.

Кроме того, каждый гость ужина автоматически участвует в розыгрыше ценных призов от Mriya Resort & SPA и партнера Коктебель, включая MLI и виноградный детокс с обертыванием из листьев винограда, чтобы продлить чувство благополучия и расслабления после ужина, а также подарить возможность приятно отдохнуть на престижном уровне.

Но гастрономическое наслаждение - не единственное, что ожидает гостей. Часть средств от каждого билета на ужин будет направлена на поддержку детей-сирот и их профессиональное развитие. Таким образом, ужин не только радует вкусовые рецепторы, но и приносит пользу тем, кто нуждается в поддержке.

Седьмой ужин станет одним из главных событий юбилейного года Mriya Resort & SPA. Это вечер, который запомнится каждому гостю своей атмосферой изысканности, вдохновения и кулинарных открытий.

В честь десятилетия курорта в 2024 году запланировано более 100 мероприятий разнообразной направленности, а также множество мастер-классов и концертов. Главным акцентом станет празднование Дня рождения Mriya Resort & SPA 14 августа с фееричным ужином и финалом проекта "Два шефа - одна кухня" 18 августа. А 31 августа состоится грандиозный фестиваль "Гастролис", где рестораны и бары Крымского полуострова превратятся в двухэтажный пляжный фуд-корт с насыщенной программой развлечений и разнообразием кулинарных изысков от Италии до Крыма, а также выступлениями приглашенных звезд российской эстрады.