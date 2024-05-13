Стало известно, куда поедут россияне летом. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на статистику сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок».

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«Российские направления занимают до 86% от всех бронирований, в прошлом году — 90%. По ряду направлений спрос россиян на июнь 2024 года заметно выше, чем в прошлом году. Например, число бронирований размещений в Казани выросло на 40% к июню 2023-го», — говорится в материале.

Уточняется, что средняя стоимость забронированной ночи на начало лета по России составляет 5,2 тыс. рублей — это на 18% выше, чем годом ранее.

Ранее заместитель гендиректора СК «Росгосстрах Жизнь» Наталья Белова рассказала о плюсах заранее спланированного отпуска.