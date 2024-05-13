В Магасе для туристов установили экраны, транслирующие красоты Ингушетии

В Магасе благодаря грантовой поддержке появились LED-экраны, их задача – популяризировать туристские маршруты Ингушетии. Экраны будут работать в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», рассказали в региональном комитете по туризму.

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«Поддержание туристического потока и его увеличение очень важны для республики, для его инвестиционной привлекательности, для развития малого предпринимательства и поддержки культурных программ», – объяснили в комитете.

На экранах для знакомства гостей с республикой будут показывать мотивирующие цитаты, горы, башни и различную национальную символику. В комитете добавили, что чем дольше турист будет находиться в Магасе, тем больше вариантов для продолжения своего путешествия он увидит.

Через два года в Магасе появится еще один объект, который может заинтересовать туристов, – это Государственная филармония.