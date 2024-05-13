Казань вошла в десятку самых бронируемых направлений России на майские праздники. Город с 28 апреля по 1 мая посетило около 90 тысяч туристов. Об этом рассказала директор Комитета по развитию туризма Санникова Дарья.

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Вместе с Казанью в топ-10 популярных направлений вошли Москва, Санкт-Петербург и Нижний Новгород.

— В Казани туристов привлекают культурные достопримечательности: популярностью пользовались музей-заповедник "Казанский Кремль" — его посетило на 27% больше туристов, чем в прошлом году. Исключением не стали городские музеи-панорамы — их посещаемость выросла в 2,5 раза. Также более 1,5 тысячи человек посетили музей чак-чака, — отметила Санникова.

Смотровая площадка Центра семьи "Казан" приняла более 25 тысяч гостей, что на 24% больше, чем за тот же период 2023 года. Популярностью пользовался и "красный" экскурсионный автобус: им воспользовались 3 400 человек — это на четверть больше, чем годом ранее.

После открытия 21 апреля речных экскурсий на воде и по озеру Кабан количество людей, посетивших водные маршруты по Казани, составило более 6,5 тысячи человек. Также на реке Казанке экскурсию на речном трамвайчике посетил 1 701 человек.

Директор Комитета по развитию туризма также отметила работу средств размещения туристов по городу.