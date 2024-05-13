В Татарстане набирает обороты новая форма туризма

На сегодняшний день в рамках ее реализации действуют 60 маршрутов.

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По информации и. о. вице-премьера России Дмитрия Чернышенко, курирующего сферу туризма, в Татарстане туристы смогут, к примеру, ознакомиться с астрономической обсерваторией имени Энгельгардта и городом Иннополисом.

Развитие нового вида направлено на популяризацию науки и увеличение количества образовательных путешествий по России.

Это позволит гражданам страны и гостям ближе познакомиться с важнейшими научными достижениями и объектами РФ.

Ранее сообщалось, что стоимость поездок в Иннополис подорожает до 250 рублей.