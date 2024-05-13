Депутат от Севастополя Ольга Тимофеева спросила у министра экономического развития Максима Решетникова о судьбе эксперимента по курортному сбору. У туристов продолжат взимать налог.

«По закону эксперимент, который уже однажды продлевали, заканчивается уже через полгода. Сейчас требуется оперативное решение. Мы его так и не видим. Идут только обсуждения. Все развилки надо сейчас же «расшивать». Потому что отработанная система может рухнуть. Времени уже нет», – отметила депутат.

Максим Решетников ответил, что скорее всего всего курортный сбор продолжит действовать и дальше. Осталось лишь определится со структурой его взимания.

Глава Минэкономразвития добавил, что существует несколько вариантов: платит человек или «квадратные метры». Сейчас решается, какая модель наиболее оптимальна.

Накануне «ФедералПресс» писал, что Канделаки раскрыла, что и где ела вместе с губернатором Севастополя.