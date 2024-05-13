Северная столица России пытается вернуть допандемийный турпоток

Для увеличения количества отдыхающих на берегах Невы среди восхитительных памятников архитектуры и скульптуры в городе многое сделано.

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В первую очередь, единая туристическая виза – она действует для 55 стран мира.

Безвизовый режим работает для жителей Ирана и Китая, рассказали в комитете по развитию туризма Петербурга.

В 2023 году полная отмена виз была предложена странам Персидского залива (Кувейту, Бахрейну, Саудовской Аравии, Оману) и Малайзии.

Однако, по словам Сергея Корнеева, председателя комитета, большинство иностранцев ничего не знают про российский туризм, про наши города, в том числе северную столицу, хотя для развития международного туризма у РФ есть все необходимые механизмы. В первую очередь - с дружественными странами.

Кроме того, власти намерены привлечь больше российских гостей, в том числе благодаря проекту «Новая туристская география».

Его посвятили интеграции новых мест в существующую классическую карту достопримечательностей. Благодаря этому количество турмаршрутов выросло с 14 до 370 предложений от туроператоров.

При этом туроператоры ставку делают на тех гостей, которые планируют приезжать в город не единожды, а также на семьи с детьми.

Ранее сообщалось, что в Петербурге может появиться музей ретроавтомобилей.