С сегодняшнего дня национальный парк «Красноярские столбы» закрыли для туристов. Причина – неблагоприятная пожарная обстановка. Об этом сообщили в пресс-службе нацпарка.

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«С 13 по 31 мая территория национального парка будет закрыта для посещения туристами в связи с введением «месячника тишины», а также из-за пожароопасной ситуации», – сообщили в пресс-службе.

Руководство парка также уточняет, что туристы смогут посещать чашу Гранитного карьера и научно-познавательный центр «Столбы», а «месячник тишины» вводится не только для профилактики пожарной ситуации, но и для поддержания спокойного пробуждения заповедной флоры и фауны.

Напомним, что заповедник «Столбы» официально стал национальным парком в 2018 году. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.