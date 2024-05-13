В Хабаровском крае перенесли несколько авиарейсов из-за непогоды

Вылеты по нескольким направлениям перенесены из-за непогоды в Хабаровском крае. Об этом ТАСС сообщили в региональной авиакомпании "Хабаровские авиалинии".

"На 14 мая перенесены рейсы 403 и 404 за 8 и 10 мая по маршруту из Хабаровска в Николаевск - Аян и обратно", - проинформировали в авиакомпании.

Рейс 405 за 13 мая по маршруту Хабаровск - Аян - Нелькан также планируется на завтра. В Аяне отмечается низкая облачность. В аэропорту Нелькана размокла грунтовая взлетно-посадочная полоса.

Кроме того, не смогли отправиться рейсы 415 и 416 за 10 мая Хабаровск - Николаевск - Нелькан и в обратном направлении.

Ранее синоптики предупреждали о циклонах, которые принесли осадки в Хабаровский край. Погода ухудшилась в праздничные дни в южных, центральных районах и на севере.