Американский и британский туристы сняли фильм о Дагестане

Денил Бартс из Соединенных Штатов Америки и Джордан Уэсли из Великобритании уже долгое время живут в России, но толком её не видели. Поэтому они решили познакомиться со страной через туризм и знакомство с жителями её регионов, пишет РИА Дагестан

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Туристы сначала посетили Сочи, а затем отправились в ДагестанПо их собственному признанию, основной целью поезди было выведать главный секрет: почему в Дагестане сильные спортсмены.

В ходе визита в республику они проверяли местных жителей на знание английского языка, пробовали национальные блюда, тренировались со спортсменами, приобрели ковер, изготовленный местными мастерами и даже попробовали себя в роли пастухов овец.

В фильме, снятом во время путешествия, Бартс и Уэсли восхитились дагестанской системой воспитания детей, приучения их к труду, уважительному отношению к старшим и гостям.

Сам фильм о приключениях иностранцев в Дагестане доступен по ссылке.