Дальний Восток привлекает российских туристов

Спрос российских туристов на отдых на Дальнем Востоке, Алтае и в Башкирии растет. По словам управляющего директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, россияне в возрасте 35-45 лет выбирают отдых в санаториях, более того, эта возрастная группа охотнее едет в вышеупомянутые регионы. Его слова приводит"Российская газета".

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Семейные путешествия также развиваются в России, отмечает эксперт. Однако это направление развивается не так активно, поскольку более половины россиян и так берут на отдых своих детей, поэтому дополнительно их стимулировать не требуется

Кроме того, Ломидзе заявила, что в России растет популярность гастрономического и винного туризма. Эксперт отметил, что гастротуризм в чистом виде развит только в Санкт-Петербурге, а поездки на винодельни наиболее популярны на юге России.