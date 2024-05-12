В Сочи из-за сильного ливня затопило федеральную трассу

Последний день майских праздников отдыхающим в Сочи и окрестностях здорово подпортила погода. В ночь на воскресенье прошел мощнейший ливень, выросла скорость ветра – порывами до 16–17 м/с. В результате значительно поднялся уровень воды в реках – ожидается, что он может достигнуть критических отметок, а некоторые дороги оказались подтопленными. В том числе участок федеральной трассы между Сочи и Адлером А-147.

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Мэр курорта Алексей Копайгородский перевел городские службы на усиленный режим работы. Ранее в Сочи, а также на федеральной территории «Сириус» было объявлено штормовое предупреждение, которое будет действовать как минимум до понедельника, 13 мая. Распоряжением властей закрыты пляжи. «Жителям и гостям курорта рекомендовано воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями, а также принять все необходимые меры предосторожности», – отметили в администрации.

Что касается аэропорта, то он работает без сбоев – существенных задержек рейсов, судя по онлайн-табло, нет.

Последний раз под серьезный удар стихии Сочи попадал в конце марта. Тогда из-за сильного ветра, дождя и грозы наблюдались многочасовые задержки рейсов. Как минимум 13 самолетов, летевших в Сочи, ушли на запасные аэродромы, в основном в Минеральные Воды.