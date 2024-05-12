Чернышенко заявил, что около 200 тыс. туристов посетили РФ по электронной визе

Около 200 тыс. иностранных туристов посетили Россию по электронной визе с момента ее запуска в августе 2023 года, заявил кандидат на должность вице-премьера РФ Дмитрий Чернышенко на заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию.

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"Один из самых эффективных инструментов - единая электронная виза, которая работает на 55 стран. По ней уже 200 тыс. туристов въехали", - сказал он.

Чернышенко напомнил, что также действует групповой безвизовый обмен России с Китаем и Ираном. Прорабатывается запуск такого обмена с Индией, а также полная отмена виз для граждан Саудовской Аравии, Бахрейна, Кувейта и других стран.

"В результате мы видим, что на четверть увеличилось количество зарубежных направлений. Прямой индикатор - это авиасообщение: когда ставят рейсы, потому что есть спрос на въездной поток", - объяснил он.

Кроме того, в России ведется работа над запуском платежной карты для иностранных туристов. Это позволит им, несмотря на все финансовые и санкционные ограничения, совершать безналичную оплату товаров и услуг в РФ, добавил Чернышенко.