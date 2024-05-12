Куда поехать отдохнуть в России: советы туристам

В России вырос интерес туристов к Алтаю, Башкирии, Астраханской области, Дальнему Востоку. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

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Пользуется спросом у россиян 35-45 лет санаторно-курортный туризм, приводит слова эксперта «Российская газета». Рядом с городами-миллионниками строятся санатории, отели с услугами спа. Растёт спрос на гастрономическое и винное направления.

«Маршруты с посещением виноградников, — напомнила Майя Ломидзе, — есть в Краснодарском крае, Ростовской области и Крыму. А вот гастротуризм, наверное, в чистом виде есть только в Петербурге. Мы недавно обсуждали это с коллегами. Сюда туристы ездят на выходные или даже одним днем, чтобы посетить определенные рестораны Северной столицы. В любом случае, это не массовая история».

Семейный туризм — это история больше про тарифы, причём не только на билеты, но и на отели. Однако это направление не развивается, потому что больше половины туристов путешествуют с детьми, и дополнительно стимулировать их нет необходимости, считает Ломидзе.

Ранее стало известно, что изменились правила въезда в Грузию. Теперь туристы обязаны приобретать медстраховку.