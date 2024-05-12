Россиянам назвали новые неожиданные направления для отдыха в 2024 году

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала, какие новые направления для отдыха стали популярны у россиян.

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Ломидзе отметила, что в последнее время среди российских туристов набирают популярность регионы Дальнего Востока, Алтай, Башкирия и Астраханская область.

Эксперт объяснила, что в последнее время набирает популярность санаторно-курортный отдых, а также гастрономическое и винное направления.

«Маршруты с посещением виноградников есть в Краснодарском крае, Ростовской области и Крыму. А вот гастротуризм, наверное, в чистом виде есть только в Петербурге», – передает слова Ломидзе «Российская газета».

По ее словам, все чаще в Северную столицу люди приезжают на один день лишь для посещения определенных ресторанов.

Ломидзе рассказала, что гастрономическая составляющая очень важна для путешественников. Она уверена, что развитие гастротуризма в России еще впереди.

Ранее стало известно, что у россиян резко вырос спрос на путешествия в одну из стран. Этим летом число бронирований авиабилетов на данное направление выросло на 64 %.