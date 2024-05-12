Где чаще всего отдыхали жители ХМАО в майские праздники

В майские праздники жители Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) чаще всего путешествовали самолетом в Москву и поездом в Тюмень. В сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip агентству URA.RU сообщили, что во время продолжительных выходных югорчане предпочитали перемещаться авиатранспортом.

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«Согласно данным бронирований на майские праздники, жители ХМАО предпочитают путешествовать самолетом. Количество бронирований авиабилетов в четыре раза превышает количество заказов железнодорожных билетов», — сообщили URA.RU в OneTwoTrip.

Самым популярным направлением авиапутешествий у жителей ХМАО была Москва. Рейс в столицу России, по данным пресс-службы OneTwoTrip, выбрали 25% авиапутешественников. На втором месте по популярности оказалась Махачкала (14,3% заказов), а на третьем — Санкт-Петербург (7,1% заказов). Также в десятку самых востребованных направлений вошли Тюмень (5,3%), Омск (4,6%), Екатеринбург (3,8%), Казань (3,7%), Сочи (3,4%), Уфа (3,3%) и Новосибирск (3,2%).

Среди железнодорожных направлений наибольшей популярностью пользовались поездки в Тюмень: в столицу Тюменской области приобрели билеты 27% путешественников. Следующими по востребованности у югорчан оказались Екатеринбург (12,3%) и Уфа (5,7%).

«Также в топ-10 популярных городов для железнодорожных путешествий вошли Тобольск (4,9%), Новый Уренгой (4,1%), Омск (3,5%), Ноябрьск (3,3%), Челябинск (2,7%), Пермь (2,2%) и Самара (1,6%)», — привел статистику сервис OneTwoTrip.

Ранее URA.RU писало, что самым популярным местом для морского отдыха среди зарубежных курортов в майские выходные у жителей ХМАО была Турция. Среди курортов России лидировал Сочи.