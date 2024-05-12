В нацпарке на Байкале закрыли еще 10 туристических маршрутов

Высокий класс пожарной опасности стал причиной закрытия еще 10 туристических маршрутов в Прибайкальском национальном парке в Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба ФГБУ "Заповедное Прибайкалье".

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"В связи с высоким (четыре из пяти) классом пожарной опасности и действующим особым противопожарным режимом в Прибайкальском национальном парке закрыты следующие маршруты: "Курма - Кочериково", "Камни потайные", "Порт Байкал", "Кругобайкальская железная дорога", "Исток Ангары", "остановочный пункт Переезд - Кругобайкальская железная дорога", "остановочный пункт Темная падь - Старая Ангасолка", "поселок Тырган - урочище Саган-Заба", "Тажераны", "деревня Бугульдейка - Падь Большая Марта - деревня Петрова", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что оформление разрешений на посещение возобновят после снижения классов пожарной опасности. На открытых маршрутах введен запрет на разведение костров, сжигание сухой растительности, приготовление пищи на открытом огне.

Ранее самый популярный туристический маршрут в Прибайкальском национальном парке - "Север острова Ольхон" - был закрыт из-за высокого класса пожарной опасности.