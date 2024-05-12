На Валааме начался туристический сезон. Корабли с паломниками и туристами прибывают на остров ежедневно (если на Ладоге нет шторма). Приехавшие осматривают красоты и достопримечательности архипелага, ходят в храмы Валаамского Спасо-Преображенского ставропигиального мужского монастыря.

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Но многое из жизни обители остается незаметным для посторонних глаз. Между тем совсем скоро здесь наступит горячая пора - посевная, и к ней активно готовятся.

А пока - идет Пасхальная неделя. И можно увидеть монастырь и архипелаг с высоты колокольни. Только в эти дни на нее открывают свободный доступ. Можно даже позвонить под руководством звонаря в колокол. Прямо наверху проводят мастер-классы по колокольному звону

Красные свечи и сгущенка

В Пасхальную неделю в меню, предлагаемом в трапезных, обязательно есть крашеные яйца, куличи и пасха.

Как рассказал послушник Александр, работник трапезной, главная особенность валаамских куличей в том, что их выпекают в настоящих дровяных печах. Отсюда и неповторимый вкус. Печи огромные, поистине сказочные, в них постоянно пекут черный и белый хлеб. И на праздник - куличи. А чтобы сделать кулич еще более необычным - сверху могут покрыть глазурью красного цвета (ведь красный - традиционный пасхальный цвет).

На праздничном столе - обязательно что-то в этой цветовой гамме: перцы, томаты, морковь. И в церковных лавках предлагают свечи тоже красного цвета, отлитые на валаамском свечном заводе. Многие паломники берут их в город, "на запас"). Еще здесь любят посыпать куличи грецким орехом в карамели.

С пасхальными яйцами проще - краситель берут исключительно натуральный: луковичную шелуху. Специально собирают в течение года.

А саму пасху готовят из творожной массы - тоже собственного изготовления. В монастыре есть своя ферма с сыроварней. Все исключительно натуральное и вкусное.

"Пасху в монастыре стараются готовить разную. Так что приходить в трапезную интересно: какая будет в конкретный день. Например, делают классический вариант, но добавляют кокос и сверху посыпают цветной крошкой. Необычно готовят пасху с вареной сгущенкой: сгущенку добавляют в специальный "кармашек" внутри пасхи. Есть и варианты с изюмом, цукатами", - поясняет Александр.

Кофе по-монастырски

Новинка этого года, которую наверняка оценят путешественники, - кофе, обжаренный в монастыре. Теперь монашествующие освоили еще и такую технологию.

"Сами пьем кофе, туристы и паломники пьют. Расход большой. А с учетом сложной логистики и того факта, что обжаренный кофе со временем теряет свежесть, решили попробовать закупать кофе в зернах зеленый. Он долго хранится, а обжаривать его можно по мере надобности", - уточняет Александр.

Спросила, что на разговение подавалось в трапезных. Оказалось, что бутерброд с красной рыбой, сырная тарелка, яйцо, сливочное масло. Все простое и сытное. Из напитков - морсы с клюквой и черной смородиной.

Ананасы, томаты - все свое

В монастырские трапезные сейчас поступают зелень и томаты буквально с грядки. Тепличной грядки. Базилик, руккола, салат листовой…. И томаты, растущие на огромных, мощных стволах.

А еще по краям - кусты голубики с крупными ягодами Такие можно увидеть в городских маркетах в упаковках. Но в магазинах голубика заморская, здесь - своя, северная. На днях срезали и отправили к столу три больших ананаса. Еще с десяток - дозревают. Ананасы выращивают на Валааме уже несколько лет.

Сейчас самое красочное время в теплицах - разноцветные кусты герани, целые аллеи этих цветов. Они, во-первых, защищают от насекомых. Во-вторых, радость для души. Привлекает внимание и большой куст растения под названием "Слезы Богородицы". Как рассказал руководитель теплиц отец Илиодор, зрелые плоды растения - с перламутровым отливом используют для изготовления четок. Летом отростки растения раздаются желающим (возле кафе на Певческом поле).

Есть в теплицах и "несанкционированные проживающие". Время от времени через форточку прилетает маленькая птичка. Видимо, смекнула, что здесь можно найти червяка. И постоянно живет лягушка. Прискакала сюда малюткой, в отличие от сородичей не впала в анабиоз, а наоборот, в тепле и на хорошем корме выросла и превратилась в лягушку величиной с ладонь. От нее есть практическая польза: она очень любит слизняков.

А летом теплицы закроют на дезинфекцию. Будут готовить к следующему сезону. Общая площадь теплиц - около 400 квадратных метров.

Возвращение земли

Поздняя Пасха обычно означает и более поздний приход весны на Валааме. Снег недавно сошел, земля просыхает, скоро начнется пахота.

Те, кто был на Валааме в советское время, наверняка помнят, что поля стояли заросшие, необработанные. Теперь, когда на островах есть рачительный хозяин - монастырь, наоборот, с каждым годом засеянных полей становится все больше.

Как рассказал отец Ефрем, эконом обители, каждый год в сельхозоборот добавляют 5-10 гектаров площадей. Достаются они тяжелым трудом. Если поле долго не обрабатывали, не косили траву, то оно зарастает абы чем. Смотришь - и лет через двадцать на поле уже и лес может стоять. И зарастает не только земля, но и мелиоративные каналы.

Чтобы вернуть землю в сельхозоборот, нужно спилить деревья, выкорчевать кусты, обязательно провести мелиорацию. Иначе при скальных грунтах Валаама, снежных зимах и многочисленных дождях грозит быстрое заболачивание. Как объяснил отец Ефрем, практически на каждый участок разрабатывают индивидуальный проект мелиорации. Как ведут работы - сейчас можно увидеть по дороге на скит Всех Святых).

В общей сложности около 90% полей Старого Валаама восстановлены. Это если исключить из подсчета участки, на которых в советское время появились постройки или которые оказались настолько сильно заболочены, что вернуть их в сельхозоборот практически невозможно.

Некоторые поля расположены ниже уровня Ладоги, они долгое время были заболочены, но остались плодородными. Их постоянно осушают с помощью помп. Кропотливая работа.

Ячмень, клевер и картофель

Вообще, все сельское хозяйство Валаама, прежде всего, направлено на обеспечение нужд фермы. Чтобы комбикорма закупать по минимуму, а зерно, сено, силос - чтобы свои были. Поэтому ежегодно на Валааме засевается 20-30 гектаров зерновыми. Сажают в основном ячмень. Эта культура особенно богата протеинами и является прекрасным кормом для коров. Коров на ферме около семидесяти. И специально для них еще до 100 гектаров засевают многолетними травами - клевером, тимофеевкой и прочими.

Еще в обители выращивают картофель. Сажают 5-6 гектаров. Урожайность 20-25 тонн с гектара, что считается очень достойным показателем по Карелии. Еще 3-4 гектара занимают морковь, свекла и капуста.

Форель Валаама

Есть весенние новости и с форелевого монастырского хозяйства. Из закупленной новой партии икринок активно вылупляются мальки. Когда подрастут - будут запущены в садки.

На ферме для каждой "возрастной группы" - свои садки. Процесс выращивания от икринки до товарного вида рыбы весом в пару килограммов занимает три года.

Попробовать рыбу, выращенную на Валааме, можно в трапезных, кафе. Можно и с собой в город взять - в копченом виде.

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