Отдых в Крыму в 2024 году. Сколько стоит, безопасность и качество сервисов

В нынешнем туристическом сезоне Крым могут посетить тысячи россиян. Их привлекают теплое море, прекрасная природа и отдых на самый разный кошелек. Однако многих жителей РФ пугают атаки ВСУ на полуостров и Крымский мост. Стоит ли этим летом провести отпуск на полуострове, чего опасаться и к чему нужно быть готовым — в материале NEWS.ru.

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Поедут ли россияне в Крым в 2024 году

По информации Ассоциации туроператоров России, спрос на туры в Крым по раннему бронированию вырос на 50% и более. Объемы продаж увеличились на 20–50% в сравнении с прошлым годом. По данным компании «Интурист», количество бронирований по сравнению с первой половиной 2023-го выросло в три раза. С учетом отсутствия прямых авиарейсов в Симферополь туроператор называет такой результат хорошим.

По информации Ассоциации, примерно 85% всех бронирований приходится на май — август. При этом средний чек одной заявки — 89 тысяч рублей. Средняя продолжительность отдыха — 10 ночей.

Как рассказали NEWS.ru в компании «Мультитур», пик спроса на поездки в Крым приходится на июль-август. Представители национального туроператора «АЛЕАН» отметили, что россияне активно бронируют отели с развитой инфраструктурой, подходящие для семейного отдыха.

По сведениям Министерства курортов и туризма Республики Крым, количество отдыхающих за 2023 год составило 5,2 млн человек, что на 20% ниже уровня 2022-го. Как уточнил глава республики Сергей Аксенов, из них 58% прибыли по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 28% — на поездах, 14% — по сухопутному маршруту через новые территории России.

Согласно прогнозам АТОР, в нынешнем году полуостров может принять до 6 млн туристов.

Как добраться до Крыма в 2024 году на поезде

Логистическая проблема является одной из ключевых для граждан, желающих провести отпуск на полуострове.

«Отдых в Крыму во многом ограничен из-за закрытия аэропорта в Симферополе, поэтому массовый туризм организуют те операторы, которые бронируют пакеты с перевозкой на автобусах или электропоездах», — рассказала NEWS.ru руководитель сети туристических агентств Ольга Романова.

Как ранее сообщил представитель железнодорожного перевозчика «Гранд Сервис Экспресс», для тех, кто едет на полуостров на поездах, упростят логистику, синхронизировав бронирование с покупкой билетов. В компании отметили, что в 2024-м в отличие от прошлого года продажа билетов начинается за 90 дней до поездки.

По словам представителя перевозчика, в этом году увеличилось число поездов, ежедневно направляющихся из столицы в Крым. Речь идет о маршруте Москва — Евпатория. В этом году поезда уходят с Павелецкого вокзала. Также были запущены новые купейные вагоны с душем. Они включены в состав ежедневных поездов № 18/17 и № 68/67, которые следуют по маршруту Москва — Симферополь. С 1 июня по 31 августа на покупку билетов для детей в возрасте 10–17 лет в плацкартные вагоны предоставляется скидка в размере 50%.

Трудно ли проехать по Крымскому мосту

Многие туристы предпочитают добираться до Крыма на своем автомобиле. Расстояние от Москвы до полуострова составляет 1600 км. Если двигаться по платным дорогам и трассе «Дон» М 4, то получится доехать до Крыма всего за день. Например, если отправиться в 6 утра, то к часу ночи можно увидеть Керченский пролив.

Преодоление переправы можно разделить на три этапа. Как рассказала NEWS.ru глава одного из туристических агентств Алена Кузнецова, автомобилистов встречают два контролера. Они стоят около подъезда к мосту и распределяют потоки отдыхающих. Если машина груженая, то туристов отправляют направо по красной стрелке для проверки на специальном сканере. Если количество багажа небольшое, то ехать нужно налево — по зеленой стрелке.

«На втором этапе проходит досмотр багажа. Процедура напоминает проверку в аэропортах. В частности, водитель и пассажиры достают все из карманов и проходят через рамки металлодетекторов. Длительность досмотра зависит от загрузки: иногда он занимает считаные минуты, но порой растягивается на более длительный срок», — пояснила Кузнецова.

По ее словам, сотрудники службы безопасности тщательно осматривают автомобиль. Третий этап — окончание проверки и выезд с переправы.

Где можно отдыхать в Крыму в 2024 году

По словам руководителя сети туристических агентств Ольги Романовой, сегодня крымские отели продают свои номера через собственные сайты, минуя при этом такой сегмент рынка, как турагентства. Многие частные гостиницы, по словам собеседницы NEWS.ru, осуществляют продажи через сервисы по бронированию проживания, которые доступны в России.

«Возросло и количество туристов, которые путешествуют на автомобиле либо автодомах. В регионе активно развиваются кемпинги и палаточный туризм. Из-за природных богатств региона и хорошей экскурсионной составляющей такие путешествия пользуются большим спросом. Крым предлагает различные объекты для размещения — от самых простых до отелей класса „пять звезд“ с полным питанием и развлечениями», — пояснила Романова.

Дорого ли отдыхать в Крыму в 2024 году

Одно из преимуществ отдыха в Крыму в нынешнем сезоне — стоимость отдыха по сравнению с конкурентами, среди которых Краснодарский край и Турция.

«У Сочи крымское побережье выигрывает 10–15% стоимости, и разрыв в этом году увеличился. У Турции — еще больше. В среднем отдых в Турции обходится одной семье в 300 тысяч рублей, а в Крыму он втрое дешевле», — рассказал NEWS.ru председатель думского комитета по региональной политике Алексей Диденко.

По словам туроператоров, за год отельеры в Крыму подняли цены на 10%. Десятидневная поездка в четырехзвездочный отель с завтраками в в июне стоит от 62 тысяч рублей на двоих. Аналогичный отдых в более дорогих отелях обойдется в 120–140 тысяч рублей на двоих, рассказал NEWS.ru представитель «АЛЕАН».

В мае тур на полуостров в формате «все включено» на семь ночей будет стоить 45–55 тысяч рублей на двоих (при размещении в трехзвездочном отеле, без учета проезда). Стоимость проживания в гостинице «три звезды» составит от 80 до 125 тысяч рублей на двоих, а в пятизвездочной — от 100 тысяч рублей, сообщили в АТОР.

Безопасно ли отдыхать в Крыму

После начала специальной военной операции в феврале 2022 года Крым оказался в числе прифронтовых регионов. Украинская армия регулярно пытается обстреливать полуостров. В частности, в октябре 2022-го на мосту был подорван грузовик, в результате чего вспыхнули цистерны соседнего грузового поезда. Три человека погибли. В июле 2023 года два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост, два человека погибли.

Житель Ульяновска Александр Брагин рассказал NEWS.ru, что в мае на полуострове уже немало туристов. По его словам, никакого напряжения из-за того, что Крым находится недалеко от передовой, не ощущается.

«На полуострове совершенно спокойно и безопасно», — отметил он.

С мнением Брагина не согласился Олег Сюмко, недавно вернувшийся из Крыма.

«Только вернулся, честно говоря, обстановка напряженная, рекомендовал бы в этом году перенести отдых в другое место», — отметил он.

На отдых в Крым собирается россиянка Тамара Ионочкина.

«Мы, как всегда, едем в район Феодосии. Мы отправимся на автомобиле, через мост. На самом деле все спокойно и быстро. Те, кто боится, сидят дома», — считает женщина.

Эксперт в сфере безопасности и офицер ФСБ в запасе Сергей Храпач пояснил NEWS.ru, что

«Безопасность зависит от места и времени пребывания туристов, а также от частоты попадания боевых поражающих припасов. Снаряд, как гласит армейская поговорка, два раза в одну воронку не падает», — отметил Храпач.

По его словам, пока места компактного проживания туристов на полуострове не подвергались атаке ВСУ. В Крыму, подчеркнул Храпач, развернута очень мощная система ПВО, позволяющая купировать ракетную опасность.

«Главное — не приближаться к военным объектам ВС РФ, которые могут быть целями ВСУ, быть бдительным и соблюдать элементарные меры безопасности, как это делают, например, туристы в Израиле», — подчеркнул эксперт.

За что туристы критикуют отдых в Крыму

Некоторые российские туристы жалуются на грязное море у побережья Крыма.

«В Малореченском [село-курорт на Южном берегу Крыма] отвратительное море… Если вы хотите именно купаться в море, то лучше туда не ехать! На то, что дно из булыжников, вода мутная, можно закрыть глаза, но на то, что в море сливается канализация — это нет. Оказалось, у них в море прям напротив места, где река впадает в море, там где рыбачат рыбаки, идет труба, и метрах в трех от берега из этой трубы бьет гейзер канализации. В общем, наша семья слегла с рвотой, диареей, отдых был испорчен», — сообщила в отзыве на платформе «Тонкости.Ру» россиянка, отдыхавшая на полуострове.

По ее словам, после общения с постояльцами отеля выяснилось, что практически все переболели.

Некоторые туристы считают, что стоимость услуг в Крыму не соответствует их качеству.

«Цены на фрукты очень высокие, еда в кафешках так себе. Все обшарпанное, экскурсии с вечным обманом, приукрашиванием. Едешь ради моря — и тут, на тебе, такая гадость», — отмечает boldireva1984.

Кроме того, туристы часто жалуются на состояние общепита.

«Ужасный сервис, невкусная еда в ресторанах, везде все выглядит заброшенным и требующим ремонта», — заявил один из отдыхающих.

Александр из Москвы, который побывал в Крыму в этом году, рассказал NEWS.ru, что у него две главные претензии к отдыху:

«Во-первых, инфраструктура нуждается в радикальном обновлении: на полуострове еще очень много советского наследия, прямо back in the USSR. Конечно, отдельные объекты реконструируются, но работы предстоит проделать еще много. Во-вторых, высокие цены на все: еду, экскурсии, развлечения. Расценки действительно не всегда адекватны».

За что россияне любят отдых в Крыму

Многие россияне называют Крым одним из любимых мест отдыха.

«Отдыхали в Евпатории, потому что там прекрасный песочный пляж — самое то для ребенка. По дороге на море и обратно ребенок просил молочный коктейль (300 рублей), покупали каждый день сувениры (около 1000 рублей), на море я себя баловала кукурузой (150 рублей), а муж холодным пивом или квасом (150 рублей). Обедали мы всегда в столовой недалеко от пансионата, обед на троих нам обходился примерно в полторы тысячи. После обеда развлекательная программа для ребенка: аттракционы, машинки (1500 рублей), — сообщила на портале «Тонкости.Ру» Катерина Ситникова.

Ольга из Ижевска регулярно отдыхает в Крыму. Она заявила в разговоре с NEWS.ru, что в восторге от местной природы, моря и водопадов.

«Как по мне, так это райский уголок на земле: прекрасный воздух, вода, замечательные люди. Да, есть свои недостатки, как и везде, однако плюсы, конечно же, перевешивают. Там очень душевно», — рассказала женщина.

Мария, впервые отдохнувшая в Крыму, отмечает, что одним из ключевых преимуществ отдыха на полуострове является то, что он подходит для людей с разным достатком.