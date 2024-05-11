Туристам предложили доехать в Анапу через Сочи

Туристам, кто в связи с сезонным ажиотажем так и не смог купить билеты на поезд в Анапу, предложили альтернативный вариант маршрута на курорт. С 3 июня запустят новый поезд № 401/402 Анапа – Адлер. Так что особо желающим добраться до этой точки на карте можно попробовать самостоятельно спланировать мультимодальную поездку, соединив поезд с перелетом в Сочи из своего города.

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Из неудобств – состав будет курсировать раз в 2 дня только по нечетным датам. Из Анапы он будет уходить в полночь и прибывать на конечную станцию вскоре после полудня. Время в пути 12,5 часа. Рейс из Адлера будут отправлять в 16:52. В пункте назначения он окажется утром следующего дня в 07:25. Этот путь на 2 часа дольше.

На июньские даты за место в плацкарте просят от 1871 руб. Верхняя полка в купе – от 2,5 тыс., нижняя – 3,3 тыс. На каждую из дат есть по 1,5 сотни свободных мест. Если же говорить про авиабилеты: за раунд-трип из Москвы в Сочи в первой половине июня просят не меньше 19 тыс. с ручной кладью. И от 23 тыс. с багажом.

Что касается прямых поездов из Москвы в Анапу, то здесь цены на оставшиеся места в купе колеблются от 8 до 10 тыс. Редко проскакивает плацкарт в районе 4,5 тыс. Билеты можно найти на июньские даты, а вот на самый высокий сезон мест нет от слова «совсем».

Альтернативой новому поезду между Адлером и Анапой является «Ласточка» № 829/830, но этот вариант известен уже давно. Вагоны практически на все даты забиты под завязку.

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