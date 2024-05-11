Как новый состав правительства РФ повлияет на сферу туризма

Премьер-министр Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав Правительства РФ. Турбизнесу не стоит ждать революционных перемен от нового кабинета министров – все ключевые фигуры должны остаться на своих местах или даже усилить позиции.

В списке вице-премьеров предлагается сохранить пост за Дмитрием Чернышенко. На протяжении последних лет он курировал туризм. Это направление он должен продолжить вести и в дальнейшем.

В Минэкономразвития также перестановок не планируется. Председатель правительства в качестве министра здесь видит нынешнего главу ведомства Максима Решетникова.

До заместителя председателя правительства предлагается повысить Виталия Савельева, ранее возглавлявшего Минтранс. Его основной работой на этом посту останется курирование профильной отрасли. Такое решение принято в связи с повышением значимости дальнейшего развития транспорта и логистики, включая международные транспортные коридоры в современных реалиях.

Ему на смену на должность министра транспорта должен прийти губернатор Курской области Роман Старовойт. В пользу этой кандидатуры называется тот факт, что он долгие годы управлял Росавтодором и знает отрасль изнутри.

Новость активно обсуждают подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома». Некоторые из них надеялись увидеть в списке экс-главу Ростуризма: «А где Зарина Догузова?» Тем временем эксперты ее шансы на возврат в правительственные структуры считают минимальными.

Ранее TourDom.ru писал, что в правительстве России распределили новые миллиарды на туризм.