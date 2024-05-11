Путешественникам напомнили о запрете на видеонаблюдение в номерах гостиниц

Подглядывать за деятельностью постояльцев в арендованных помещениях незаконно. Слухам из соцсетей о случаях слежки доверять не стоит.

Об этом рассказал в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

«Я думаю, что это миф. В любом случае в отелях, в общественных местах, где оформляется наглядная информация о том, что ведётся видеонаблюдение — это по закону мы можем делать. Вы не можете это ставить просто в номерах. Поэтому какое наблюдение за постояльцами? Никогда такого не будет».

Ранее отельеры заявили о скорой разработке концепции автомобильного туризма в РФ. Её следует ожидать в течение двух лет. Необходимо обустроить сеть придорожных отелей для людей с разным бюджетом. Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» выразил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов.